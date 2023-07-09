Взрывы прогремели под Мелитополем Рогов: в Мелитопольском районе прозвучали три взрыва

Фото: Xu Yanyan/Global Look Press

Три взрыва прогремели под Мелитополем, сообщил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, их причиной могла быть работа систем противовоздушной обороны

Под Мелитополем громко! В Мелитопольском районе прозвучали три взрыва. По предварительной информации — отработала ПВО, — написал Рогов.

Ранее стало известно о серии взрывов в Бердянске. В местной администрации сообщили о срабатывании ПВО. Рогов уточнил, что российские военные сбили над морем одну ракету, выпущенную ВСУ городу. В конце июня Бердянск, по словам Рогова, был обстрелян украинскими войсками с применением ракет Storm Shadow. Они были уничтожены ПВО еще на подлете к городу.

6 июля Рогов рассказал, что украинские войска бросили новые резервы в атаку в Запорожской области. По его словам, самые интенсивные бои идут на Ореховском участке линии фронта, где российские военные принимают противника с характерным «горячим и шквальным русским гостеприимством».

Рогов также заявил, что Россия не готовит терактов на территории Запорожской АЭС. Соответствующие обвинения украинских СМИ он назвал беспочвенными. Рогов заверил, что обстановка на ЗАЭС спокойная, все работает штатно.