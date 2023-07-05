В Бердянске прогремела серия взрывов

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

На юге Запорожской области в Бердянске прогремела серия взрывов, сообщается в Telegram-канале администрации города. По предварительным данным, в населенном пункте сработала система противовоздушной обороны.

Около 16:30 мск в Бердянске прозвучала серия взрывов. Киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу. По предварительной информации оперативных служб, сработала система ПВО, — говорится в сообщении.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что ракета была сбита над морем российской системой ПВО. Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Утром 30 июня несколько взрывов раздались в Бердянске. Сработала российская система ПВО. Тогда Рогов сообщил, что город обстреляли украинские военные ракетами Storm Shadow.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что участок Сватово — Кременная рассматривается украинским командованием как альтернатива Южному направлению. В этой связи, по его мнению, Вооруженные силы Украины усилили группировку войск в районе этих населенных пунктов.