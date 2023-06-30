В Бердянске прогремело несколько взрывов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЗРС «Антей-400»

Несколько взрывов раздались утром 30 июня в Бердянске, по предварительным данным, сработала российская система ПВО, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Взрывы прозвучали в 08:00.

В 08:00 мск в Бердянске прозвучали звуки взрывов. По предварительной информации, сработала система ПВО ВС РФ, — сказал в оперслужбах.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что город обстреляли украинские военные ракетами Storm Shadow. По его словам, выпущенные Украиной снаряды были отражены еще на подступах к городу.

Прозвучавшая серия взрывов — результат работы ПВО России, которая успешно отразила вражескую атаку по мирным жителям ещё на подступах к городу, — написал он.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что ВСУ несут большие потери на Запорожском направлении. По его данным, раненых солдат и офицеров массово свозят в подконтрольный киевским властям город Запорожье. Рогов отметил, что в больницах города уже не хватает мест.

До этого он заявлял, что ВСУ перебросили в район города Гуляйполе силы стратегического резерва. По его словам, это может говорить в том числе о втором этапе контрнаступления ВСУ. До переброски к Гуляйполю эти подразделения ВСУ находились в Запорожье и Днепре, уточнил он.