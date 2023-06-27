Рогов сообщил о втором этапе контрнаступления ВСУ Рогов рассказал о переброске сил стратегического резерва ВСУ в район Гуляйполя

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины перебросили в район города Гуляйполя силы стратегического резерва. По его словам, которые приводит ТАСС, это может говорить в том числе о втором этапе контрнаступления ВСУ.

Подразделения из основного стратегического резерва [ВСУ], подготовленные для наступления в Запорожской области, появились сейчас, были замечены в районе Гуляйполя, то есть на Пологовском направлении, — подчеркнул Рогов.

По его словам, до переброски к Гуляйполю эти подразделения ВСУ находились в Запорожье и Днепре.

Российские военные ударом тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» ранее уничтожили пункт дислокации ВСУ около Гуляйполя. Еще два пункта временной дислокации противника в районе этого города поражены огнем самоходного орудия «Малка» и реактивных систем залпового огня «Ураган».

Ранее Владимир Рогов сообщил, что обстановка на Запорожском направлении на 26 июня остается напряженной, но контролируемой. По его словам, российские военнослужащие продолжают «самоотверженно держать оборону на передовой». Он добавил, что на Васильевском направлении были уничтожены САУ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет», а в районе Малой Токмачки ВС РФ ликвидировали минометный расчет.