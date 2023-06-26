Рогов оценил обстановку на запорожском направлении Рогов: обстановка на запорожском направлении напряженная, но контролируемая

Фото: Минобороны России / Соцсети

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что обстановка на запорожском направлении сейчас остается напряженной, но контролируемой. По его словам, российские военнослужащие продолжают «самоотверженно держать оборону на передовой».

Несмотря на события, происходившие в тылу, русские воины продолжали и продолжают самоотверженно держать оборону на передовой запорожского фронта. Обстановка напряженная, но контролируемая, — написал Рогов.

Он добавил, что на васильевском направлении были уничтожены САУ с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». В районе Малой Токмачки ВС РФ ликвидировали минометный расчет.

В середине июня Минобороны РФ сообщило, что ВСУ с начала месяца только на линии боевого соприкосновения потеряли около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Отмечалось, что эта цифра не учитывает погибших в результате применения российского высокоточного оружия.

По данным военного ведомства РФ, за время контрнаступления ВСУ было уничтожено 15 единиц бронетехники на базе танков Leopard. Телеканал CNN сообщил, что ВСУ также потеряли 16 БМП Bradley. Еще несколько танков Leopard и БМП Bradley с небольшими повреждениями достались ВС РФ в качестве трофеев.