Рогов рассказал, как ВСУ массово свозят раненых в Запорожье

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ВСУ несут большие потери на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его данным, раненых солдат и офицеров массово свозят в подконтрольный киевским властям город Запорожье. Рогов отметил, что в больницах города уже не хватает места.

Украинские войска несут колоссальные потери на линии фронта, это даже не может скрыть уже и сам режим Зеленского, который бросил людей на верную погибель, прикрывая свое желание наживы псевдопатриотическими лозунгами и бравадами. Раненых солдат и офицеров массово, в том числе поездами, свозят в город Запорожье. Больницы города все переполнены, — сказал он.

26 июня подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в последнее время украинские диверсионно-разведывательные группы значительно активизировались на Сватовско-Кременском направлении. По его словам, количество попыток диверсантов проникнуть в тыл российских войск возросло вчетверо.

Он отметил, что силы группировки «Юг» за неделю пресекли действия 33 украинских ДРГ. Кроме того, еще почти взвод солдат ВСУ добровольно сдался в плен. По мнению Марочко, активизация диверсантов связана с попытками украинских войск пойти в контрнаступление и прорвать оборону российских сил.

Марочко также рассказал, что группировкой «Юг» были отбиты свыше 50 атак ВСУ на Луганском направлении, уничтожены около 2,6 тысячи солдат ВСУ и иностранных наемников.