В ЛНР сообщили о резкой активизации диверсантов ВСУ Марочко: активность диверсантов ВСУ на Сватовско-кременском направлении выросла вчетверо

Фото: МО Украины

В последнее время украинские диверсионно-разведывательные группы значительно активизировались на Сватовско-кременском направлении, рассказал ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, количество попыток диверсантов проникнуть в тыл российских войск взросло вчетверо.

Отмечено резкое увеличение действий украинских диверсионно-разведывательных групп. По сравнению с предыдущим отчетным периодом на Сватовско-кременском участке отмечается четырехкратное увеличение действий ДРГ противника, — цитирует агентство Марочко.

Он отметил, что силы группировки «Юг» за неделю пресекли действия 33 украинских ДРГ. Кроме того, еще почти взвод солдат ВСУ добровольно сдались в плен. По мнению Марочко, активизация диверсантов связана с попытками украинских войск пойти в контрнаступление и прорвать оборону российских сил.

Марочко также рассказал, что группировкой «Юг» были отбиты свыше 50 атак ВСУ на луганском направлении, уничтожены около 2,6 тысячи солдат ВСУ и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали в Мелитополе украинских диверсантов, совершавших покушения на должностных лиц. Кроме того, они готовили подрыв железной дороги в момент следования состава с военной техникой и другими грузами для российской армии. Боевиков задержали в момент изъятия взрывчатки из схрона.