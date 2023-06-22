В Мелитополе задержали диверсантов СБУ ФСБ задержала диверсантов СБУ в Мелитополе

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Мелитополе сотрудники ФСБ задержали украинских диверсантов, совершавших покушения на должностных лиц и готовивших подрыв железной дороги. По данным спецслужбы, диверсионная группа СБУ была создана для совершения терактов в Запорожской области, передает ТАСС.

Задержанными лицами совершены покушения на жизни руководителей государственных структур Запорожской области с использованием самодельных взрывных устройств, в результате которых несколько человек получили ранения различной степени тяжести, один человек скончался, — говорится в сообщении ФСБ

В ходе расследования стало известно о планируемом диверсантами подрыве железнодорожных путей в момент следования состава с военной техникой и другими грузами для российской армии. Задержанные готовились подорвать пути с помощью самодельного взрывного устройства, полученного от представителей украинской спецслужбы, по данным ФСБ России.

Боевиков задержали в момент изъятия взрывчатки из схрона. В отношении диверсантов возбуждены дела по статьям о теракте и содействии терроризму, они заключены под стражу, проводится документирование их преступной деятельности.

21 июня ФСБ сообщила о предотвращении покушения на представителей органов власти Запорожской области. Силовиками были задержаны жители Мелитополя, завербованные военной разведкой Украины для терактов на территории региона.