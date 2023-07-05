Вооруженные силы Украины усилили группировку войск в районе населенных пунктов Сватово и Кременная, сообщил в Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, на этом участке ВСУ пытаются прорвать российскую линию обороны — в штурмах задействованы «свежие силы».