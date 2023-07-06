ВСУ бросили в атаку новые резервы в Запорожской области Рогов: ВСУ бросили в атаку новые резервы на Ореховском участке в Запорожской области

Фото: МО Украины

Лидер общественного движения Запорожья «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале написал, что украинская армия в четверг вечером начала наступление с использованием новых резервов на значительном участке фронта в районе Орехова. По его словам, российские военные ответили на это интенсивным обстрелом.

Сегодня вечером боевики ВСУ резко повысили активность наступательных действий. На широком фронте (не менее чем в 30 км) начались атака за атакой небольшими штурмовыми группами. Наиболее горячо на участках от Нестерянка — Копани до Новофёдоровка — Вербовое. Противник кидает в бой новые резервы, — отметил Рогов .

Он добавил, что самые интенсивные бои происходят на Ореховском участке линии фронта, где российские военные принимают противника с характерным «горячим и шквальным русским гостеприимством».

Ранее военкор Александр Сладков сообщил, что Вооруженные силы России закрепились в селе Клещеевка Донецкой Народной Республики. По его словам, украинская армия находится в 400–500 метрах от позиций ВС РФ.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Патель заявил, что стратегия Вашингтона при оказании Киеву военной помощи заключается в наращивании мощностей, поставляемых ВСУ. На вопрос о том, почему США продолжают снабжать Киев более мощным вооружением, несмотря на угрозу эскалации, дипломат ответил, что все поставленные на Украину вооружения были одобрены в том числе партнерами США.