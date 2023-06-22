США раскрыли свою стратегию по Украине Госдеп США: стратегией Вашингтона является увеличение видов поставляемых Киеву вооружений

Фото: Roland Balik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель в ходе ежедневного пресс-брифинга ведомства заявил, что стратегия Вашингтона при оказании Киеву военной помощи заключается в наращивании мощностей, поставляемых ВСУ. На вопрос о том, почему США продолжают снабжать Киев более мощным вооружением несмотря на угрозу эскалации, дипломат ответил, что все поставленные на Украину вооружения были одобрены в том числе партнерами Соединенных Штатов.

Мы в тесной координации с союзниками и партнерами давали оценку видам технологий и систем, которые, как нам кажется, необходимы нашим украинским партнерам. <...> В этом заключается наша стратегия касательно предоставления дополнительной помощи партнерам на Украине, — сказал Патель.

Он добавил, что у него нет новой информации по изменениям в военной помощи, которую Белый дом поставляет Киеву.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что коллективный Запад при поставках оружия Украине руководствуется не «ценностями гуманизма», а стремлением нанести Москве стратегическое поражение. Эти цели уже не скрываются, отметил он на заседании Совбеза ООН.