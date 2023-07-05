Рогов опроверг сообщения о том, что Россия готовит теракт на ЗАЭС Рогов: Россия не готовит терактов на территории Запорожской АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty

Россия не готовит терактов на территории Запорожской АЭС, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в рамках совместного проекта URA.RU с «Лапша Медиа». Украинские СМИ опубликовали фото авто с радиационной лабораторией в Энергодаре и сообщили, что Москва готовит провокацию на станции. Рогов назвал такие обвинения беспочвенными.

Эти машины разъезжают на протяжении года. Это рабочая ситуация — проводится анализ окружающей среды на предмет радиационной опасности, химической, биологической, — отметил он.

Кроме того, Рогов сообщил, что обстановка на Запорожской АЭС спокойная, все работает штатно. По его словам, радиационный фон на территории АЭС и в Энергодаре не превышает норму.

Ранее доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что нанесение удара ВСУ по ЗАЭС маловероятно. Он отмечал, что Россия принимает все возможные меры для защиты. По его словам, ВС РФ установили средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также проводят противодиверсионные мероприятия. Безопасность объекта обеспечивают сотрудники Росгвардии.

Тем не менее, представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что угроза диверсий на ЗАЭС со стороны Киева остается высокой. По его словам, последствия таких действий могут оказаться катастрофическими.