В Кремле оценили угрозу диверсий на Запорожской АЭС Песков: угроза диверсий со стороны Киева на Запорожской АЭС велика

Фото: Dmitry Grigoriev/Global Look Press

Запорожская АЭС

Угроза диверсий со стороны Киева на Запорожской АЭС велика, последствия могут быть катастрофичными, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия принимает все меры по противодействию угрозам на станции.

Обстановка достаточно напряженная. Действительно велика угроза диверсии со стороны киевского режима. Диверсии, которая может быть катастрофичной по своим последствиям, — сказал Песков.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что оперативные службы Энергодара готовы к провокациям ВСУ на Запорожской АЭС. По его словам, радиационный фон на станции находится в норме, АЭС работает штатно, паники среди населения нет, алгоритм действий на случай провокации украинских войск прописан.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что территория Запорожской АЭС должна быть защищена от обстрелов вне зависимости от хода боевых действий на Украине. Он подчеркнул, что гарантий безопасности для атомной станции требуют страны G20 и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).