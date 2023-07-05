Военный политолог высказался о возможном ударе ВСУ по ЗАЭС Военный политолог Перенджиев назвал маловероятным нанесение ВСУ удара по ЗАЭС

Фото: Министерство обороны Украины

Нанесение удара ВСУ по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) маловероятно, считает доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он отметил, что Россия предпринимает все возможные меры для защиты от этого. По его словам, ВС РФ установили средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также проводят противодиверсионные мероприятия. Безопасность объекта обеспечивают сотрудники Росгвардии.

Я уверен, что наши друзья и так понимают, что Россия, наоборот, предпринимает все меры для защиты ЗАЭС. <...> Я считаю, что нанести удар по ЗАЭС все же не получится. Но в любом случае Украина преследует еще и цель информационно-психологического давления, — подчеркнул эксперт.

По словам Перенджиева, удар по ЗАЭС выгоден в первую очередь Вашингтону. Политолог пояснил, что такое действие ВСУ нанесет ущерб одновременно России, Украине и Европе. Кроме того, в таком случае США могли бы попытаться перетянуть на свою сторону дружественные России страны.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что угроза диверсий на ЗАЭС со стороны Киева остается высокой. По его словам, последствия таких действий могут оказаться катастрофическими.