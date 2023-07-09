Mash: ВСУ пытались атаковать Десногорскую АЭС и Калужский военный аэродром

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Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины пытались атаковать Десногорскую атомную электростанцию в Смоленской области и военный аэродром в Калужской области. По информации канала, удары планировали нанести британскими Storm Shadow.

Mash пишет, что на последнее указывают обломки, которые находят на месте их падения ракет.

При этом канал уточняет, что оба снаряда сбила российская ПВО в небе над поселком Бытошь Брянской области около 14:00. По данным Mash, первая упала в поле, вторая — на территорию пилорамы.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские системы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты над регионом. Он уточнил, что в результате падения снарядов полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Глава региона добавил, что пострадавших в результате ЧП нет. На месте работают оперативные службы.

Telegram-канал Baza при этом уточнил, что пилораму в Брянской области атаковал беспилотник. По информации канала, дрон рухнул на крышу здания в селе Дятьково и взорвался. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.