Украинский дрон сбросил бомбу на здание завода в Брянской области SHOT: дрон ВСУ сбросил бомбу на здание консервного завода в Брянской области

Фото: t.me/avbogomaz

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник сообщает, что украинский беспилотник сбросил взрывчатку на здание завода «Консервсушпрод» в Брянской области. По информации канала, в результате атаки была повреждена кровля цеха №1. Пострадавших нет. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

По данным SHOT, атака произошла 12 июля около 23:00 в городе Стародуб Брянской области. Канал отмечает, что территория завода уже подвергалась атаке ВСУ в мае 2023 года — тогда в результате сброса бомбы была повреждена крыша одного из зданий.

10 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ ударили по селу Подывотье Севского района. Он уточнил, что при обстреле пострадал один мирный житель, также были повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.

9 июля Богомаз сообщал, что российские системы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты над регионом. Он уточнил, что в результате падения снарядов полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Глава региона добавил, что пострадавших в результате ЧП нет.