Mash: три дома в поселке Брянской области горят из-за обстрелов ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что ВСУ обстреливают поселок Белая Березка в Брянской области. По данным канала, местные насчитали уже семь прилётов. Один из снарядов попал в жилой дом. Еще три жилых здания охвачены огнем. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

Факт обстрелов также подтверждает издание «Брянская улица». Обстрелы фиксируются с 11 часов дня.

12 июля украинский беспилотник сбросил взрывчатку на здание завода «Консервсушпрод» в Брянской области. По информации канала, в результате атаки была повреждена кровля цеха № 1. Пострадавших нет.

10 июля ВСУ нанесли удар по селу Подывотье Севского района в Брянской области. Он уточнил, что при обстреле пострадал один мирный житель, также повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

9 июля губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что российские системы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты над регионом. Он уточнил, что в результате падения снарядов полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Глава региона добавил, что пострадавших в результате ЧП нет.