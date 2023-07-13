ВСУ сбросили более 80 снарядов на Белгородскую область Гладков: ВСУ за сутки сбросили более 80 снарядов на Белгородскую область

Фото: t.me/vvgladkov

Украинские военные за сутки сбросили более 80 снарядов на Белгородскую область, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрелов пострадал один человек. 38 прилетов пришлись на Грайворонский городской округ, в населенных пунктах Сподарюшино, Мокрая Орловка и Заречье-Второе было временно отключено электричество.

В Грайворонском горокруге по окраине села Козинка выпущено 11 минометных снарядов. Пострадавших нет. <...> Под минометный обстрел попали окраины сел Сподарюшино и Рождественка – зафиксировано 14 и 2 прилета соответственно. Обошлось без последствий. По окраине села Мокрая Орловка выпущено 11 артиллерийских снарядов. Никто не пострадал. Повреждена линия электропередачи. Под временное отключение электроэнергии попали три села – Сподарюшино, Мокрая Орловка и Заречье-Второе, — написал Гладков.

По его словам, в Белгородском районе области были зафиксированы 12 прилетов снарядов, в Валуйском городском округе — шесть, в Краснояружском районе — 18, в Шебекинском городском округе — 12. Житель села Графовка получил множественные осколочные ранения и был госпитализирован, уточнил белгородский губернатор.

Ранее Гладков сообщал, что ВСУ нанесли удар по селу Журавлевка. Противник сбросил взрывное устройство с беспилотника, в результате чего сгорел трактор. Кроме того, под минометным огнем оказались села Богун-Городок и Казачье-Рудческое.

Обстрелу подвергся и Шебекинский городской округ. В связи с этим местные власти приняли решение отложить на неделю возвращение домой эвакуированных жителей Шебекино.