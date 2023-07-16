Гладков сообщил о последствиях обстрела села Илек-Пеньковка под Белгородом Гладков: при обстреле села Илек-Пеньковка были повреждены водонапорная башня и ЛЭП

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В результате обстрела села Илек-Пеньковка в Белгородской области повреждения получили складские помещения, водонапорная башня и линия электропередачи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, все перечисленные объекты находятся на территории сельскохозяйственного предприятия.

В результате обстрела села Илек-Пеньковка Краснояружского района пострадавших нет <...>. На месте работают аварийные службы. Обследование территории села продолжается, — добавил Гладков.

Ранее Вооруженные силы Украины открыли огонь по поселку Горьковский в Грайворонском городском округе Белгородской области. Повреждения получили три частных домовладения. Осколками снарядов были выбиты окна, посечены фасады, заборы и крыши.

Обстрел села Шебекино со стороны ВСУ привел к гибели мирной жительницы, сообщал Гладков. В момент атаки женщина ехала по тротуару на велосипеде. Губернатор области принес соболезнования родным и близким погибшей.

Украинская армия обстреляла белгородский поселок утром 16 июля. Для атаки на населенный пункт ВСУ использовали реактивную систему залпового огня «Град».