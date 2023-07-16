Поселок Горьковский под Белгородом попал под обстрел ВСУ Белгородский губернатор сообщил об обстреле ВСУ поселка Горьковский

Фото: t.me/vvgladkov

ВСУ обстреляли поселок Горьковский в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, никто не пострадал, осколками были повреждены три частных дома и линия газоснабжения.

Под обстрел ВСУ попал поселок Горьковский Грайворонского городского округа. Пострадавших нет.​​​​​​Осколками снарядов выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы в трех частных домовладениях, — написал Гладков.

Оперативные и аварийные службы уже работают на месте и устраняют последствия обстрела, добавил губернатор.

Ранее Гладков сообщил о гибели мирной жительницы в городе Шебекино в результате обстрела со стороны ВСУ. По словам главы региона, украинские войска нанесли удар по району центрального рынка, в момент атаки погибшая впоследствии женщина ехала по тротуару на велосипеде. Кроме того, при обстреле были повреждены торговый павильон и два автомобиля, на месте работали оперативные службы.

15 июля под обстрел ВСУ также попали хутор Мухин и село Вязовое в Белгородской области. Гладков сообщал, что среди мирных жителей в обоих населенных пунктах никто не пострадал, при этом в Мухине повреждения получил один частный дом, а в Вязовом были посечены фасад и заграждение местного сельхозпредприятия.