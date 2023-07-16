ВСУ обстреляли поселок Горьковский в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, никто не пострадал, осколками были повреждены три частных дома и линия газоснабжения.
Под обстрел ВСУ попал поселок Горьковский Грайворонского городского округа. Пострадавших нет.Осколками снарядов выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы в трех частных домовладениях, — написал Гладков.
Оперативные и аварийные службы уже работают на месте и устраняют последствия обстрела, добавил губернатор.
Ранее Гладков сообщил о гибели мирной жительницы в городе Шебекино в результате обстрела со стороны ВСУ. По словам главы региона, украинские войска нанесли удар по району центрального рынка, в момент атаки погибшая впоследствии женщина ехала по тротуару на велосипеде. Кроме того, при обстреле были повреждены торговый павильон и два автомобиля, на месте работали оперативные службы.
15 июля под обстрел ВСУ также попали хутор Мухин и село Вязовое в Белгородской области. Гладков сообщал, что среди мирных жителей в обоих населенных пунктах никто не пострадал, при этом в Мухине повреждения получил один частный дом, а в Вязовом были посечены фасад и заграждение местного сельхозпредприятия.