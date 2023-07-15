ВСУ накрыли огнем из артиллерии село на западе Белгородской области Гладков: село Вязовое в Белгородской области попало под обстрел со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по приграничному населенному пункту Вязовое в Краснояружском районе на западе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале он уточнил, что пострадавших в результате обстрела нет.

Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет, — сообщил губернатор.

В то же время, по его словам, повреждения получили фасад и заграждение местного сельскохозяйственного предприятия. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты устраняют последствия обстрела.

Ранее появилась информация о том, что ВСУ нанесли удар из ствольной артиллерии по линии электропередачи в районе населенного пункта Чуровичи в Брянской области. Поселок остался без электричества.

Кроме того, в пятницу, 14 июля, украинские войска обстреляли поселок Белая Березка. Местные жители насчитали семь попаданий. Один боеприпас угодил в жилой дом. В трех других в результате обстрела вспыхнул пожар.

Гладков на фоне непрекращающихся обстрелов уже сообщал о решении перенести процесс возвращения домой из пунктов временного размещения жителей города Шебекино.