Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по приграничному населенному пункту Вязовое в Краснояружском районе на западе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале он уточнил, что пострадавших в результате обстрела нет.
Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет, — сообщил губернатор.
В то же время, по его словам, повреждения получили фасад и заграждение местного сельскохозяйственного предприятия. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты устраняют последствия обстрела.
Ранее появилась информация о том, что ВСУ нанесли удар из ствольной артиллерии по линии электропередачи в районе населенного пункта Чуровичи в Брянской области. Поселок остался без электричества.
Кроме того, в пятницу, 14 июля, украинские войска обстреляли поселок Белая Березка. Местные жители насчитали семь попаданий. Один боеприпас угодил в жилой дом. В трех других в результате обстрела вспыхнул пожар.
Гладков на фоне непрекращающихся обстрелов уже сообщал о решении перенести процесс возвращения домой из пунктов временного размещения жителей города Шебекино.