Возвращение жителей в Шебекино отложили из-за обстрелов Гладков приостановил возвращение жителей в Шебекино из-за обстрелов ВСУ

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Возвращение жителей Шебекино Белгородской области из пунктов временного размещения в свои дома временно приостановлено из-за обстрелов украинских военных, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Также глава Белгородской области объявил о выходных для строителей, которые занимаются восстановлением инфраструктуры в Шебекино.

Дорогие друзья! После ночных событий в Шебекино приняли решение на два дня объявить выходные для наших строителей, которые занимаются восстановлением города. И приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения. Будем ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться, — написал Гладков.

Ранее белгородский губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли Шебекино из «Градов». По предварительным данным, пострадавших нет. По словам Гладкова, один из снарядов попал на территорию центрального рынка, из-за чего возник пожар. Также пламя охватило овощную базу и один автомобиль. Минобороны России пока не комментировало эту информацию.

Накануне вечером губернатор Белгородской области сообщал, что сразу несколько населенных пунктов региона попали под обстрел со стороны ВСУ. Осколками снаряда выбило окна в одном частном домовладении в Валуйском городском округе на хуторе Леоновка, также выбиты окна, посечена кровля дома и повреждена водонапорная башня в селе Казначеевка. Кроме того, в Краснояружском районе в селе Илек-Пеньковка пострадала линия электропередачи.