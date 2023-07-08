Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле Шебекино «Градами»

Фото: Global Look Press

Обстрел Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». По предварительным данным, пострадавших нет. Минобороны России пока не комментировало эту информацию.

ВСУ «Градами» обстреляли Шебекино, — написал Гладков.

По словам главы региона, один из снарядов попал на территорию центрального рынка, из-за чего возник пожар. Также пламя охватило овощную базу и один автомобиль. Гладков добавил, что все оперативные службы ликвидируют последствия произошедшего.

Вечером 7 июля губернатор Белгородской области сообщал, что сразу несколько населенных пунктов региона попали под обстрел со стороны ВСУ. Осколками снаряда выбило окна в одном частном домовладении в Валуйском городском округе на хуторе Леоновка, также выбиты окна, посечена кровля дома и повреждена водонапорная башня в селе Казначеевка. Кроме того, в Краснояружском районе в селе Илек-Пеньковка пострадала линия электропередачи.

Ранее Вячеслав Гладков рассказывал, что при обстреле села Новопетровка Валуйского городского округа погиб один человек. У мужчины было осколочное ранение, он скончался в карете скорой помощи.