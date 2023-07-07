ВСУ обстреляли населенные пункты Белгородской области Гладков: несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Сразу несколько населенных пунктов Белгородской области попали под обстрел ВСУ, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших нет.

В Валуйском городском округе в хуторе Леоновка осколками снаряда выбило окна в одном частном домовладении, в селе Казначеевка выбиты окна и посечена кровля в одном домовладении, также осколками в селе повреждена водонапорная башня. В Краснояружском районе в селе Илек-Пеньковка повреждена линия электропередач, — написал он.

Ранее Гладков сообщил, что один человек погиб при обстреле села Новопетровка Валуйского городского округа. По его словам, мужчина получил осколочное ранение брюшной полости. Пострадавший впоследствии скончался в карете скорой помощи.

1 июля глава Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские войска обстреляли село Горналь. По его словам, пострадавших среди жителей населенного пункта нет. Он добавил, что причинен ущерб одному из домовладений — выбиты окна и посечен осколками фасад.

До этого глава региона рассказал, что в Курской области будут проведены мероприятия по усилению территориального гарнизона. Он пояснил, что оперативная обстановка в регионе остается стабильно напряженной, ВСУ продолжают атаковать область с помощью беспилотников, которые сбиваются системами ПВО.