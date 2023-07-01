ВСУ обстреляли село в Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли село Горналь в Суджанском районе Курской области

Фото: МО Украины

Украинские войска обстреляли село Горналь в Курской области, сообщил в Telegram глава региона Роман Старовойт. По его словам, пострадавших среди жителей населенного пункта нет.

Сегодня со стороны Украины обстреляно село Горналь в Суджанском районе, — написал губернатор.

Он добавил, что обстрелом причинен ущерб одному из домовладений — выбиты окна и посечен осколками фасад.

Ранее Старовойт рассказал, что в Курской области будут проведены мероприятия по усилению территориального гарнизона. Он пояснил, что оперативная обстановка в регионе остается стабильно напряженной, ВСУ продолжают атаковать область с помощью беспилотников, которые сбиваются системами ПВО.

В начале текущей недели Telegram-канал SHOT сообщил о попытке БПЛА атаковать нефтебазу «Роснефти» в Курске. Аппарат самолетного типа залетел на территорию предприятия, но не сдетонировал. Пострадавших и разрушений не было. Минобороны РФ и местные власти не комментировали эту информацию.