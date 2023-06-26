В Курской области сообщили об усилении территориального гарнизона Старовойт: в Курской области проводят усиление территориального гарнизона

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Курской области проведут мероприятия по усилению территориального гарнизона, заявил на оперативном совещании правительства региона губернатор Роман Старовойт. Он отметил, что оперативная обстановка в области остается стабильно напряженной, средства ПВО продолжают отражать атаки беспилотников, передает ТАСС.

Совместно с Министерством обороны продолжаем усиливать наш территориальный гарнизон для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье жителей Курской области и обеспечить стабильное функционирование экономики, систем жизнеобеспечения нашего региона, — сказал он.

Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 26 июня беспилотник пытался атаковать нефтебазу «Роснефти» в Курске. БПЛА самолетного типа залетел на территорию нефтебазы «РН-Черноземье», но не сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет. Минобороны РФ и местные власти не комментировали эту информацию.

По информации SHOT, еще один дрон накануне вечером влетел в дерево недалеко от водонапорной башни в селе Пушкарное Курской области. Пострадавших и разрушений нет. Минобороны РФ и местные власти эти данные не комментировали.

Кроме того, 25 июня Telegram-канал Mash сообщил, что сотрудники Росгвардии посадили БПЛА в Курской области около деревни Гирьи. По информации канала, беспилотник нес кумулятивный заряд КЗ-6, который используют для атак на военное и промышленное оборудование. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.