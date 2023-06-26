SHOT: беспилотник ВСУ пытался атаковать нефтебазу «Роснефти» в Курске

Фото: t.me/gubernator_46

Telegram-канал SHOT сообщил, что беспилотник ВСУ пытался атаковать нефтебазу «Роснефти» в Курске около полуночи. По информации канала, БПЛА самолетного типа залетел на территорию нефтебазы «РН-Черноземье», но не сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет. В Минобороны не комментировали данные сведения.

SHOT отмечает, что еще один дрон накануне вечером врезался в дерево в селе Пушкарное Курской области недалеко от водонапорной башни. Разрушений не зафиксировано.

25 июня Telegram-канал Mash сообщил, что сотрудники Росгвардии посадили БПЛА в Курской области около деревни Гирьи. По информации канала, беспилотник нес кумулятивный заряд КЗ-6, который используют для атак на военное и промышленное оборудование. В Минобороны России не комментировали эту информацию.

До этого SHOT сообщал, что украинские военные обстреляли территорию сахарного завода в Курской области. По информации канала, всего ВСУ выпустили шесть артиллерийских снарядов калибра 122 мм, пострадавших и разрушений нет. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.