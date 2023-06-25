Летящий в сторону Москвы БПЛА со взрывчаткой посадили в Курской области Mash: летящий в сторону Москвы БПЛА со взрывчаткой посадили в Курской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что сотрудники Росгвардии посадили в Курской области около деревни Гирьи БПЛА. По информации канала, беспилотник нес кумулятивный заряд КЗ-6, который используют для атак на военное и промышленное оборудование. В Минобороны России не комментировали эту информацию.

Mash сообщает, что исходя из направления и дальности полета такого БПЛА до 800 км, его целью была столица России.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что украинские военные обстреляли территорию сахарного завода в Курской области. По информации канала, всего ВСУ выпустили шесть артиллерийских снарядов калибра 122 мм, пострадавших и разрушений нет. Минобороны России и местные власти не комментировали эту информацию.

По данным SHOT, удары были нанесены в ночь на 24 июня по заводу, который располагается в поселке Теткино Глушковского района Курской области.

Накануне SHOT сообщил, что российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника в небе над Курском. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Минобороны России данную информацию не комментировало.