SHOT: над Курском сбили четыре беспилотника ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Telegram-канал SHOT сообщил, что российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника в небе на Курском. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Минобороны России данную информацию не комментировало.

По данным канала, беспилотники ВСУ были замечены в небе над Курском в ночь на 24 июня. Как сообщает SHOT, они могли быть нацелены на расположенные в регионе военные объекты.

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Ранее SHOT сообщал о попытке украинского дрона-камикадзе атаковать международный пункт пропуска «Крупец» в Курской области. БПЛА не смог долететь до цели и взорвался в воздухе. Никто при этом не пострадал, разрушений не было. Минобороны эту информацию не комментировало.

23 июня губернатор Роман Старовойт рассказал о том, что над Курском системой ПВО был сбит беспилотник. Он поблагодарил военных за проделанную работу, а также призвал горожан не трогать обломки беспилотника в случае их обнаружения.

17 июня БПЛА-камикадзе атаковал электроподстанцию в Курской области. Украинский дрон рухнул возле подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района. При падении беспилотник взорвался. В Минобороны России не подтверждали эту информацию.