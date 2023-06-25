ВСУ обстреляли завод в Курской области SHOT: ВСУ ударили по сахарному заводу в Курской области

Фото: МО Украины

Telegram-канал SHOT сообщает, что украинские военные обстреляли территорию сахарного завода в Курской области. По информации канала, всего ВСУ выпустили шесть артиллерийских снарядов 122 мм. В публикации говорится, что пострадавших и разрушений нет. Минобороны России и местные власти эту информацию не комментировали.

По данным SHOT, удары были нанесены в ночь на 24 июня по заводу, который располагается в поселке Теткино Глушковского района Курской области.

Накануне SHOT сообщил, что российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника в небе на Курском. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Минобороны России данную информацию не комментировало.

До этого SHOT сообщал о попытке украинского дрона-камикадзе атаковать международный пункт пропуска «Крупец» в Курской области. БПЛА не смог долететь до цели и взорвался в воздухе. Никто при этом не пострадал, разрушений не было. Минобороны эту информацию не комментировало.

23 июня губернатор Роман Старовойт рассказал о том, что над Курском системой ПВО был сбит беспилотник. Он поблагодарил военных за проделанную работу, а также призвал горожан не трогать обломки беспилотника в случае их обнаружения.