Пострадавший при обстреле российского села мужчина скончался Гладков сообщил о смерти пострадавшего при обстреле села Новопетровка Белгородской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавший при обстреле села Новопетровка в Белгородской области мужчина скончался. В своем Telegram-канале он написал, что сельчанин получил несовместимые с жизнью ранения и умер в карете скорой помощи. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. Полученные им раны были несовместимы с жизнью, — написал Гладков.

Ранее Гладков сообщил, что один человек пострадал при обстреле села Новопетровка Валуйского городского округа. По его словам, мужчина получил осколочное ранение брюшной полости и был в срочном порядке госпитализирован.

1 июля глава Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские войска обстреляли село Горналь. По его словам, пострадавших среди жителей населенного пункта нет. Он добавил, что причинен ущерб одному из домовладений — выбиты окна и посечен осколками фасад.

До этого глава региона рассказал, что в Курской области будут проведены мероприятия по усилению территориального гарнизона. Он пояснил, что оперативная обстановка в регионе остается стабильно напряженной, ВСУ продолжают атаковать область с помощью беспилотников, которые сбиваются системами ПВО.