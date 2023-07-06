Один человек пострадал при обстреле села Новопетровка Валуйского городского округа Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, мужчина получил осколочное ранение брюшной полости, он был в срочном порядке госпитализирован. Информация о других последствиях атаки не приводится.