Дрон ВСУ сбросил бомбу на объект инфраструктуры под Белгородом Гладков: инфраструктурный объект получил повреждение при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

В Грайворонском городском округе Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ 3 июля был поврежден инфраструктурный объект связи, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, обошлось без пострадавших.

В селе Пороз с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. <...> Поврежден инфраструктурный объект связи, — написал Гладков.

Губернатор Белгородской области сообщил, что 3 июля под обстрел со стороны ВСУ также попали окраины села Сподарюшино, по которому украинские войска выпустили шесть минометных снарядов, никто не пострадал, разрушений не было. Кроме того, было обстреляно село Нехотеевка в Белгородском районе, как заявил Гладков, по населенному пункту выпустили 21 артиллерийский снаряд, пострадавших нет. Под обстрел артиллерии попало и село Журавлевка, где зафиксировали семь прилетов, при этом противник также сбросил с дрона одно взрывное устройство и гранату, обошлось без пострадавших, добавил глава региона.