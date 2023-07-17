Представитель Зеленского озвучила планы по выдворению россиян из Крыма Представитель Зеленского Ташева: Киев после захвата Крыма выдворит до 800 тысяч россиян

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

Украинские власти намерены принудительно выдворить до 800 тысяч россиян из Крыма после его захвата, заявила представитель президента Украины по Крыму Тамила Ташева. По ее словам, которые приводит Newsweek, именно столько человек переехали на полуостров после 2014 года.

До 800 тысяч россиян переехали в Крым с 2014 года. Все те россияне, которые въехали, будут подлежать «принудительному выдворению», — пообещала Ташева.

Кроме того, представитель украинского президента сообщила, что власти республики планирует внести в «черный список» за сотрудничество с Москвой около 10 тысяч украинцев.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее говорил Washington Post, что намерен взять Крым, когда у него будут средства. При этом генерал не стеснялся своих намерений во время интервью изданию.

Ранее сообщалось, что демонстративная, дерзкая неуправляемость, выказанная Залужным в вопросе по Крыму, вряд ли могла быть его личным экспромтом. Но, видимо, в Киеве ему сделали предложение, от которого он не мог отказаться и показал себя фигурой крайне неудобной с завышенными амбициями и просто наполеоновскими планами. На его фоне выигрышно выглядит только образ куда более сдержанного Зеленского.