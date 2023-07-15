Зеленский решил пожертвовать Залужным, чтобы отмыться перед Западом Главком ВСУ Залужный заявил о планах захватить Крым, добавив, что его «никто не остановит»

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Надо полагать, фактически экстремистские заявления украинского главкома Валерия Залужного появились именно сейчас отнюдь не случайно. Не исключено, что генералом с безупречным происхождением из Винницы решили просто пожертвовать, отмыв на его контрасте репутацию Владимира Зеленского.

Скоро Зеленский будет выглядеть миротворцем

Своей несдержанностью и демонстрацией обиды и откровенного разочарования президент Украины значительно подмочил в Вильнюсе свою репутацию надежного исполнителя воли спонсоров. Потерял Зеленский контроль над собой, забыв, что не следует кусать кормящую западную руку.

И непроста тут же пошли разговоры о выдвижении в президенты боксера-тяжеловеса Усика. Появилась утечка, что собравшиеся в Монако в гостях у принца Альбера Второго ведущие украинские олигархи, дескать, вполне благосклонно отнеслись к вероятному выдвижению нокаутера. И даже одобрили бренд его будущей кампании — UU — Украина Усик.

Действующему президенту усиленно стали давать понять, что он не уникален, что замену ему могут легко найти. И в случае дальнейшего вызывающего поведения сам Зеленский может неожиданно заболеть, отправиться срочно к семье в Лондон. А остальное — дело отлаженного аппарата пропаганды, который «продаст» украинцам очередного принципиального борца с коррупцией. В команде Зеленского намек слету поймали и начинают отмывать его репутацию на контрасте с куда более неудобным окружением.

Заказное интервью генерала

И вот на информационную арену выходит (или его выводят) генерал Залужный с его интервью, которое не может не насторожить, прежде всего, американских кураторов. А Валерий Федорович просто жжет глаголом. Из его слов следует, что он готов взять Крым и, главное, ему никто из западных кураторов не указ. Тому только надо получить все необходимое. Крым же, как мы помним, уже предназначен для выращивания марихуаны. Причем заявление такое сделано опять-таки не от имени президента.

Понятно, что такая демонстративная, дерзкая неуправляемость, выказанная главкомом, вряд ли мола быть его личным экспромтом. Он — человек опытный, долгое время неофициально также рассматривался в качестве возможного преемника. Но, видимо, в Киеве ему сделали предложение, от которого он не мог отказаться. И он показал себя фигурой крайне неудобной с завышенными амбициями и просто наполеоновскими планами. Фраза «Мне плевать, меня никто не остановит!» — верх провокации, за которой просто проглядывает ядерный апокалипсис.

Фото: Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный

В Киеве всё поняли

На фоне таких словесных эскапад выигрышно выглядит только образ куда более сдержанного Зеленского. Цель начавшейся операции — показать, что его окружение куда менее управляемо, одержимо болезненными амбициями. А потому опасно, прежде всего для кураторов. А потому при всех издержках предпочтительнее иметь дело все-таки с действующим украинским лидером, который контролирует экстремистов. Такой прием не нов, но часто эффективен и приносит результат.

Тем более что в потенциальных соперниках Зеленского ныне «нарисовались» и два боксера — Кличко и Усик. Уже запущена шутка о том, что на предвыборных дебатах один явно постарается нокаутировать другого. Шутка работает на ту же цель.