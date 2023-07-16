В Конгрессе США назвали причины неудачного контрнаступления ВСУ Конгрессмен Маккол: ВСУ не могут наступать без дополнительной артиллерии и авиаподдержки

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Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Маккол заявил, что украинские военные не могут успешно вести наступление без дополнительных артиллерийских систем и поддержки с воздуха. По словам законодателя, которые прозвучали в эфире CBS, у него имеются «отличные источники» на Украине, которые сообщили о сложившейся ситуации.

[ВСУ] требуется более дальнобойная артиллерия, чтобы поражать склады, энергообъекты, логистические линии снабжения. У них этого нет. И у них нет прикрытия с воздуха. Это в данном случае очень важно. Из-за того, что администрация [США] так долго мешкала с F-16 и с подготовкой пилотов, у них нет того, что нужно для победы в этом контрнаступлении, — сказал Маккол.

Кроме того, по словам конгрессмена, Киев сталкивается с трудностями из-за минных полей и укреплений.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин осудила финансирование Украины. Политик напомнила, что Киев не является союзником НАТО. По мнению конгрессвумен, американцы упорно трудятся каждый день не для того, чтобы защищать границы других стран, им нужна защита собственных границ.

В свою очередь, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что самым главным врагом Киева в военном конфликте, помимо российской армии, является усталость партнеров от помощи Украине. По его словам, весь мир истощился от уверенности, что Украина выиграет на поле боя, однако победа «жизненно важна для демократии и свободы во всем мире».