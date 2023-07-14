Конгрессвумен из США указала Украине на ее место Конгрессвумен Грин: Украина не является союзником НАТО

Фото: Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

Марджори Тейлор Грин

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин во время выступления в конгрессе осудила финансирование Украины. Политик напомнила, что Киев не является союзником НАТО, соответствующее видео она опубликовала в Twitter.

Я хочу еще раз напомнить конгрессу, что Украина не является ни 51-м штатом Америки, ни ее союзником по НАТО, — сказала Грин.

По мнению конгрессвумен, американцы упорно трудятся каждый день не для того, чтобы защищать границы других стран, им нужна защита собственных границ. Поскольку у США имеются внутренние проблемы, финансирование «бесконечных» иностранных войн является неприемлемым, считает политик.

Принятие Закона о санкционировании национальной обороны Америки не должно включать финансирование бесконечных иностранных войн, в то время как бездомные ветераны лежат на наших улицах, — отметила она.

Ранее Марджори Тейлор Грин внесла ряд поправок в проект оборонного бюджета США на 2024 финансовый год. Эти поправки в том числе предписывают президенту Джо Байдену инициировать процесс выхода страны из НАТО и приостановить выделение помощи Украине до завершения конфликта. 11 июля спецкомитет палаты представителей провел слушания по Закону о национальной обороне (NDAA). По мнению представительницы Республиканской партии, NDAA должен финансировать оборону лишь США, а не войну в другой стране.