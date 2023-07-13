Джонсон назвал самого большого врага Украины после российской армии Джонсон: самым большим врагом Киева является усталость мира от Украины

Фото: Martyn Wheatley/Parsons Media/Global Look Press

Борис Джонсон

Самым главным врагом Киева в военном конфликте, помимо российской армии, является усталость партнеров от помощи Украине, заявил в интервью CNN бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, весь мир истощился от уверенности, что Украина выиграет на поле боя, однако победа «жизненно важна для демократии и свободы во всем мире».

Это истощение остального мира, и особенно сторонников Украины, в том, чтобы убедиться, что они победят. Но они должны победить, это абсолютно необходимо, — сказал бывший британский премьер.

Отвечая на вопрос, способно ли возможное избрание Дональда Трампа на должность президента Соединенных Штатов повлиять на поставки оружия на Украину, Джонсон отметил, что именно тот первым одобрил отправку противотанковых средств Javelin ВСУ в 2019 году. По его мнению, США продолжат оказывать помощь Украине и дальше.

Ранее Трамп выразил мнение, что Украина по итогам урегулирования конфликта может сохранить за собой то, «что заслужила». При этом политик не исключал, что «киевским властям придется уступить часть своих территорий России». Точные координаты и названия территорий не приводятся, однако Трамп подчеркивает, что все это будет «предметом переговоров».

Трамп также заявлял, что его разговор с президентом России Владимиром Путиным отложил начало боевых действий на несколько лет. Экс-лидер США заверил, что если бы он остался на посту, то событий на Украине удалось бы избежать.