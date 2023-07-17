Военный эксперт назвал фактор, сдержавший контрнаступление ВСУ Полковник запаса Коротченко: мины стали опорой оборонительных рубежей российской армии

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко заявил, что минные поля, расположенные вдоль российской оборонительной линии в зоне спецоперации, являются важным фактором сдерживания контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они сковывают действия противника, сказал военный эксперт в интервью URA.RU.

Минные поля препятствуют свободному наступлению. Они затрудняют и сковывают действия противника. Мероприятия по разминированию делают уязвимыми объекты противника на поле боя. В любом случае, это важный фактор усиления наших позиций и опора нашей оборонительный линии, — отметил полковник запаса.

Коротченко подчеркнул, что минные поля не являются стопроцентной панацеей для обороняющихся. Они дают эффект только в комплексе с другими инженерными сооружениями. Также их эффект усиливает применение огневых средств. Сказывается и использование систем дистанционного минирования, обеспечивающих оперативную постановки новых мин.

Все это сочетание сил и средств привело к тому, что Украина не может одержать реальных боевых побед, вопреки ее ожиданиям, — считает Коротченко.

Ранее Spiegel сообщил, что российские минные заграждения оказывают психологическое воздействие на солдат ВСУ и вызывают у них страх. Его журналисты считают, что из-за обширных минных полей украинское контрнаступление оказалось «мучительным».