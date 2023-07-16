В ФРГ назвали главный страх ВСУ Spiegel: минные заграждения вызывают страх у солдат ВСУ

Фото: МО Украины

Российские минные заграждения оказывают психологическое воздействие на солдат ВСУ и вызывают у них страх, сообщается в видеосюжете немецкого издания Spiegel. Его журналисты считают, что из-за обширных минных полей украинское контрнаступление оказалось «мучительным».

В издании отметили, что также на наступательные действия ВСУ оказывают влияние российские беспилотники, позволяющие быстро выявить направление атаки и подавить ее огнем.

Разминирование участков на линии соприкосновения не решает проблем украинских солдат, поскольку, как указывает Spiegel, новые мины могут появиться «с воздуха» — так действуют современные российские системы дистанционного минирования. В сюжете говорится, что минные поля и темпы продвижения на передовой воздействуют на психологическое состояние военнослужащих ВСУ.

Солдаты боятся получить серьезные ранения или погибнуть от коварных мин, — считают в Spiegel.

Ранее издание Washington Post сообщило, что минные поля на Украине показали уязвимость западной военной техники в ходе боевых действий. По данным издания, после подрыва на минах нескольких бронемашин образуется скопление техники, по которому российским подразделениям легко бить вертолетами и противотанковыми ракетами. ВСУ пытались использовать на минных полях технику для разминирования, но пользы это не принесло — по такой технике бьют в первую очередь.