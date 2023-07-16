В США признали уязвимость западной военной техники на Украине WP: минные поля на Украине выявили уязвимость западной военной техники

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Минные поля показали уязвимость западной военной техники в ходе боевых действий на Украине, сообщает Washington Post. По данным издания, после подрыва бронемашины становятся легкой мишенью для вертолетов и противотанковых ракет.

Сражения на минных полях выявили уязвимость бронетранспортеров и танков — особенно недавно прибывших американских боевых машин Bradley и немецких танков Leopard — которые официальные лица приветствовали и воспринимали как решающие для Украины, — подчеркивается в публикации.

WP указало на то, что после подрыва на минах нескольких бронемашин образуется скопление техники, по которому российским подразделениям легко бить вертолетами и противотанковыми ракетами.

ВСУ пытались использовать на минных полях технику для разминирования, но пользы это не принесло — по такой технике бьют в первую очередь. Украинские военные теперь используют ее все реже, отметили в издании.

Ранее экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что украинским войскам очень тяжело атаковать российские глубокоэшелонированные укрепления, перед которыми созданы плотные минные заграждения. Преодолеть подобные препятствия будет весьма болезненно, сказал он. По его мнению, российские войска окопались основательно, оборонительные рубежи усилены полями перед ними из противотанковых и противопехотных мин.