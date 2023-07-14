Экс-глава ЦРУ предупредил Зеленского о ловушке для ВСУ Экс-глава ЦРУ Петреус: ВСУ тяжело атаковать из-за мин и крепкой российской обороны

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Дэвид Петреус

Украинским войскам очень тяжело атаковать российские глубокоэшелонированные укрепления, перед которыми созданы плотные минные заграждения, заявил экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус. Преодолеть подобные препятствия будет весьма болезненно, сказал он в беседе с YouTube-каналом Silicon Curtain.

Им придется очень болезненно пробиваться через эти позиции, — считает генерал.

По его мнению, российские войска окопались основательно, оборонительные рубежи усилены полями перед ними из противотанковых и противопехотных мин. Без господства в воздухе ВСУ сложно рассчитывать на существенный прогресс в наступлении. Петреус считает, что в таких условиях контрнаступлению ВСУ не поможет даже передовая западная бронетехника.

Также генерал указал на то, что беспилотники, на которые Украина возлагала большие надежды, Россия «убирает» с передовой средствами радиоэлектронной борьбы. Все пространство перед укрепрайонами россиян просматривается и простреливается, заключил Петреус.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что наибольшую трудность в ходе контрнаступления Украины представляют собой минные поля. При этом шеф Пентагона добавил, что ВСУ все еще располагают «большими силами» для продолжения наступления.