Шеф Пентагона назвал главную трудность в контрнаступлении Украины Шеф Пентагона: минные поля представляют наибольшую трудность в контрнаступлении Украины

Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Наибольшую трудность в ходе контрнаступления Украины представляют собой минные поля. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, отвечая на соответствующий вопрос в эфире CNN. При этом он добавил, что ВСУ все еще располагают «большими силами» для продолжения наступления.

Зачистка минных полей является тем, что представляет для них наибольшую трудность, — сказал шеф Пентагона.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины началось 4 июля, оно проводится на южнодонецком, артемовском и запорожском направлениях. По имеющимся данным, в наступлении участвуют бригады, подготовленные НАТО и вооруженные танками Leopard. 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина не достигла целей ни на одном направлении, при этом потери составили 26 тысяч человек, 1244 танка, и тысячи единиц другой техники.

Ранее директор по операциям объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс сообщил, что украинское контрнаступление идет не с той скоростью, которую хотелось бы США. Он отметил, что ВСУ приходится вести «довольно суровые сражения».

Также зарубежные СМИ писали, что США и их европейские союзники недовольны медленными темпами продвижения украинских войск и требуют от них действовать быстрее и жестче. В Киеве при этом обвиняют в задержке контранступления плохую погоду, минные поля и российскую авиацию.