Трамп рассказал, как будет добиваться мира между Россией и Украиной Трамп: на посту президента я свяжусь с Зеленским и Путиным, чтобы добиться мира

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах главы государства в 2024 году намерен добиваться мирного соглашения между Россией и Украиной. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу Fox News. По словам Трампа, он поговорит с президентами обеих стран и желаемого удастся достичь «очень быстро».

Я свяжусь с Путиным для того, чтобы заключить соглашение с Зеленским. Это произойдет очень быстро. Я бы сказал Зеленскому: «Довольно, тебе нужно заключить сделку». <...> Я скажу Путину: «Если вы не заключите соглашение, мы дадим им очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется», — сказал Трамп.

Он отметил, что в результате подобных действий ему удастся заключить необходимую сделку за один день.

Это не первое заявление политика о том, что он сможет добиться мира на Украине в течение 24 часов, однако он еще ни разу не раскрыл деталей своего мирного плана. При этом он не исключал, что в результате Украине придется пойти на территориальные уступки.

Ранее Трамп сообщил, что разговор с президентом России Владимиром Путиным отложил начало спецоперации на несколько лет. Экс-лидер США заверил, что если бы он остался на посту, то событий на Украине удалось бы избежать. Трамп также отметил, что у него были хорошие отношения с Путиным.

Также некоторое время назад Трамп рассказал, что вел совместную работу с Владимиром Путиным в сфере отказа от ядерного оружия во время своего руководства американской администрацией.