Трамп рассказал о совместной работе с Путиным Трамп сообщил о работе с Путиным над отказом от ядерных вооружений

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп вел совместную работу с российским коллегой Владимиром Путиным в сфере отказа от ядерного оружия во время своего руководства американской администрацией. Об этом республиканец сообщил в эфире телеканала Fox News. Он подчеркнул, что данный тип вооружений является «слишком мощным».

Я работал с Путиным над тем, чтобы начать избавляться от ядерного оружия, — сказал Трамп.

Он также добавил, что сегодня Штаты живут «в самое опасное время в истории страны», поскольку велика вероятность развязывания войны с применением ядерного оружия.

Ранее Госдеп США сообщил, что Вашингтон прекратил передавать Москве информацию о вооружениях в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Решение Белого дома вступило в силу с 1 июня. Отныне Вашингтон больше не передает Москве информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, которые подпадают под действие двустороннего договора о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что решение США об отказе предоставлять телеметрию пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) угрожает безопасности всего мира. По его словам, теперь Москве будет труднее распознавать, является ли очередной запуск учебным или боевым.

В посольстве РФ в Вашингтоне в свою очередь заявили, что контрмеры США в контексте ДСНВ не повлияют на позицию Москвы. В дипмиссии отметили, что возобновлению действия договора поможет отказ властей США от враждебного курса в отношении России.