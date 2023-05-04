Дело в деньгах: Трамп рассказал, как закончит конфликт на Украине Трамп заявил, что «с легкостью» завершит конфликт на Украине за сутки, став президентом

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью британскому политику и телеведущему Найджелу Фаражу заявил, что вернувшись в Белый дом, он «с легкостью» завершит конфликт на Украине в течение 24 часов. По словам американца, «многое в этой ситуации завязано на деньгах», при этом он на сто процентов уверен в своем успехе. Слова Трампа прозвучали в эфире телеканала GB News.

Если бы я был президентом, то, говорю вам, я закончил бы эту войну за один день, на это нужно 24 часа. Я хорошо знаю Зеленского и хорошо знаю Путина. <...> Этого можно было бы с легкостью добиться, сделку было бы легко заключить. Многое в этой ситуации завязано на деньгах, на военной помощи, которую мы оказываем, — отметил Трамп.

При этом он подчеркнул, что конфликт на Украине «необходимо остановить».

Он также заявил, что случившееся стало возможно из-за некомпетентности администрации действующего главы Белого дома Джо Байдена. Трамп обвинил конкурента еще и в том, что тот в недостаточной степени противостоит Китаю.

По мнению Трампа, он сам имеет высокие шанс вновь быть избранным на пост президента США в 2024 году. Он заверил, что сумеет улучшить ситуацию в экономике и не позволит решить Китаю вопрос контроля над Тайванем силовым путем. Также Трамп пообещал наладить отношения с КНДР и Ираном.

Ранее вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне Эрл Расмуссен предположил, что хотя Джо Байден не столкнется с серьезной конкуренцией внутри Демократической партии, его шансы победить Дональда Трампа невелики. Расмуссен указал на возраст Байдена и сомнения американцев в его когнитивных способностях, отметив при этом отсутствие других сильных кандидатов среди демократов.