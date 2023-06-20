Трамп рассказал о своей роли в начале спецоперации на Украине Трамп: мой разговор с Путиным отложил начало спецоперации на несколько лет

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Разговор с президентом России Владимиром Путиным отложил начало спецоперации на несколько лет, заявил Fox News бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Экс-лидер США заверил, что если бы он остался на посту, то событий на Украине удалось бы избежать. Трамп также отметил, что у него были хорошие отношения с Путиным.

С Путиным у меня очень хорошие отношения. Я имею в виду, я давно с ним не разговаривал, но у меня c ним были очень прочные отношения, — сказал Трамп.

Экс-президент также отметил, что сказал Путину о том, что начало СВО будет «катастрофой» и за это придется «чертовски дорого заплатить».

2 июня Трамп рассказал, что вел совместную работу с российским коллегой Владимиром Путиным в сфере отказа от ядерного оружия во время своего руководства американской администрацией. Он подчеркнул, что данный тип вооружений является «слишком мощным». Он также добавил, что сегодня Штаты живут «в самое опасное время в истории страны», поскольку велика вероятность развязывания войны с применением ядерного оружия.

До этого он заявлял, что, вернувшись в Белый дом, он «с легкостью» завершит конфликт на Украине в течение 24 часов. По словам американца, «многое в этой ситуации завязано на деньгах», при этом он на сто процентов уверен в своем успехе.