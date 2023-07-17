В Китае указали на три ошибки НАТО на Украине CGTN: отказ НАТО смягчить опасения России оказался большой ошибкой Альянса

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НАТО отказалась смягчить опасения России в сфере безопасности и это стало большой ошибкой Североатлантического альянса, считает обозреватель телеканала Центрального телевидения Китая CGTN Бобби Надери. По его мнению, НАТО также ошиблась во время событий на Майдане в 2014 году и не смогла оценить возможные последствия своих действий на Украине.

Критической ошибкой Североатлантического альянса стала поспешная помощь Киеву, оказанная после протестов на Майдане в 2014 году, которая была построена без глубокого понимания сложной внутренней динамики. <...> Ключевым просчетом стала неспособность НАТО предвидеть и оценить вероятные последствия своих действий на Украине во имя «победы», — считает Надери.

По его мнению, стратегические промахи Альянса и некомпетентная оценка их результатов привели к тому, что украинский конфликт затянулся. Кроме того, что НАТО оказалась неспособной оценить озабоченности Москвы, она также не поддержала усилия Пекина по мирному урегулированию, заключил журналист.

Ранее сообщалось, что НАТО закрыла дверь для вступления Украины в Альянс в ближайшем будущем. Такое предположение сделал на страницах китайского издания Global Times младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн. По его мнению, Киеву необходимо подумать, как положить конец конфликту с Россией альтернативными способами.