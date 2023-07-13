В Китае заявили о будущем Украины без НАТО Global Times: НАТО закрыла дверь для вступления Украины в Альянс в ближайшем будущем

Фото: Simon Dawson/No/Global Look Press

НАТО закрыла дверь для вступления Украины в альянс в ближайшем будущем. Такое предположение сделал на страницах китайского издания Global Times младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн. По его мнению, Киеву необходимо подумать, как положить конец конфликту с Россией альтернативными способами.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что руководители стран — участниц НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины. Пакет состоит из трех элементов и включает в себя непосредственно поддержку в течение ряда лет для достижения ВСУ совместимости с НАТО, создание Совета НАТО — Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что позволит сократить процесс вступления в блок. При этом генсек подчеркнул, что Украина станет полноправным членом Альянса, когда союзники решат, что условия соблюдены.

Совершенно ясно, что НАТО закрыла дверь для вступления Украины в Альянс на ближайшее время, — заявил на это Цуй Хэн.

По его словам, такой шаг НАТО еще раз подтверждает, что Запад хочет использовать Украину исключительно для противостояния с РФ и не хочет нарушать правила, чтобы дать Киеву реальную защиту. В этой связи эксперт предложил украинскому руководству заняться поиском новых вариантов того, «как добиться устойчивого мира и положить конец ужасному конфликту с Россией».

Цуй Хэн также напомнил, что, согласно принципам НАТО, подающая заявку на вступление страна должна урегулировать свои этнические и территориальные споры. По мнению эксперта, Украина не может удовлетворять этим условиям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страна столкнулась с неопределенностью в вопросе вступления в НАТО. Он констатировал, что пока у Киева только «остается возможность торговаться» блоковым статусом в переговорах с Россией.