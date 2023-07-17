Артиллеристы группировки «Восток» сорвали наступление ВСУ Минобороны: артиллеристы «Востока» сорвали атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что артиллеристы группировки уничтожили командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из участков Южно-Донецкого направления. Тем самым была нарушена система управления противника и сорвана атака, рассказал офицер РИА Новости.

Грамотная и своевременная корректировка огня, проведенная прапорщиком Ханмирзаевым, позволила артиллеристам поразить командно-наблюдательный пункт противника и уничтожить свыше десятка националистов. В результате система управления украинских войск на данном участке фронта была нарушена. Атака противника сорвана, — отметил Чехов.

По его словам, мужество и героизм при выполнении боевой задачи проявили прапорщик Алимагомед Ханмирзаев и его подчиненные из самоходно-артиллерийского дивизиона мотострелковой бригады «Востока».

Офицер добавил, что российские военные также уничтожили пикап противника с солдатами и два минометных расчета.

Ранее Олег Чехов заявил, что штурмовая авиация группировки поразила десятки мест скоплений живой силы ВСУ в районе Пятихаток. Это произошло, когда украинские подразделения на Запорожском направлении пытались перегруппировать силы, отметил он. «Востоком» также уничтожены минометный расчет в районе Мирного, танк ВСУ в районе Степового, боевая бронированная машина в Новоданиловке, два артиллерийских орудия в Преображенке и Омельнике, уточнил Чехов.